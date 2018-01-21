FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Российский производитель ферросплавов Kermas может купить судоверфь в Финляндии


Мировая экономика

ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв /ПРАЙМ/. Компания Kermas, основным активом которой является ОАО "Ключевский завод ферросплавов" в Екатеринбурге, может стать владельцем судоверфи Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки, сообщает в воскресенье государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на источники.

Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard в настоящий момент принадлежит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), находящейся под санкциями ЕС и США.

"Группа Kermas ведет переговоры о покупке судоверфи в Хельсинки",- сообщает YLE.

Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки отказался комментировать информацию о Kermas, однако подтвердил, что Объединённая судостроительная корпорация ищет нового мажоритарного акционера для Arctech Helsinki Shipyard.

"Новый собственник не должен фигурировать в санкционных списках. В последнее время верфь очень страдала из-за санкций", – отметил Мустамяки.

РИА Новости не располагает комментариями ОСК и Kermas.

Kermas Group - основной актив которой ОАО "Ключевский завод ферросплавов" в Екатеринбурге, а также Серовский завод ферросплавов и другие предприятия, также владеет в Хорватии судоверфью Brodotrogir, указано на сайте корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация — крупнейший судостроительный холдинг России, объединяет около 40 отраслевых предприятий и организаций.

Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard Inc. специализируется на оборудовании для арктического региона, занимается строительством ледоколов и других специальных судов, а также кораблей обеспечения платформ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ