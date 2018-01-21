Российский производитель ферросплавов Kermas может купить судоверфь в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв /ПРАЙМ/. Компания Kermas, основным активом которой является ОАО "Ключевский завод ферросплавов" в Екатеринбурге, может стать владельцем судоверфи Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки, сообщает в воскресенье государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на источники.

Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard в настоящий момент принадлежит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), находящейся под санкциями ЕС и США.

"Группа Kermas ведет переговоры о покупке судоверфи в Хельсинки",- сообщает YLE.

Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки отказался комментировать информацию о Kermas, однако подтвердил, что Объединённая судостроительная корпорация ищет нового мажоритарного акционера для Arctech Helsinki Shipyard.

"Новый собственник не должен фигурировать в санкционных списках. В последнее время верфь очень страдала из-за санкций", – отметил Мустамяки.

РИА Новости не располагает комментариями ОСК и Kermas.

Kermas Group - основной актив которой ОАО "Ключевский завод ферросплавов" в Екатеринбурге, а также Серовский завод ферросплавов и другие предприятия, также владеет в Хорватии судоверфью Brodotrogir, указано на сайте корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация — крупнейший судостроительный холдинг России, объединяет около 40 отраслевых предприятий и организаций.

Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard Inc. специализируется на оборудовании для арктического региона, занимается строительством ледоколов и других специальных судов, а также кораблей обеспечения платформ.