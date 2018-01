ГАЗ в понедельник возобновит работу после корпоративного отпуска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв /ПРАЙМ/. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ GAZA) в понедельник возобновит работу после корпоративного отпуска, в котором сотрудники предприятия находились с 9 по 20 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАЗа.

Ранее сообщалось, что в 2018 году с 9 по 20 января включительно ГАЗ предоставит производственным работникам первые две из четырех положенных по закону недель ежегодного оплачиваемого отпуска. Во время отпуска на ГАЗе были проведены работы по модернизации конвейеров и других производственных комплексов, необходимые для развития производства новых моделей автомобилей семейства NEXT с увеличенной грузоподъемностью: "ГАЗели NEXT 4,6" и "ГАЗона NEXT 10". Кроме того, во время корпоративного отпуска на предприятии прошло сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.

"В понедельник, 22 января, ГАЗ возобновит работу после корпоративного отпуска", - сказал собеседник агентства.

ГАЗ, крупнейшее предприятие российского автомобилестроения, выпускает самую широкую гамму грузовых автомобилей, спецтехнику, автокомпоненты. В частности, легкие коммерческие автомобили "ГАЗель" и "Соболь" (семейств "БИЗНЕС" и NEXT), среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT", машины повышенной проходимости "Садко", а также автокомпоненты (системы PowerTrain, системы управления, элементы кузова, оснастка, детали кузнечного производства, чугунное и цветное литье).