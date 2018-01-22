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Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения в РФ до 2024 г


ГОРКИ, 22 янв - ПРАЙМ. Стратегия безопасности дорожного движения в РФ до 2024 года утверждена председателем правительства Дмитрием Медведевым.

"Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на семь лет – до 2024 года", - заявил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, необходимо развернуть ситуацию с поведением на дорогах в более цивилизованную сторону, этого же нужно добиться в отношении водителей друг к другу.

Как пояснил первый вице-премьер Игорь Шувалов, стратегия безопасности охватывает самые разные сферы деятельности.

"Начиная от того, как воспитывать сотрудников ДПС и вообще взаимно быть вежливыми и уважать друг друга в рамках дорожного движения, но мы также внимательно и посмотрели, каковы наши возможности по снижению смертности", - заявил он.

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