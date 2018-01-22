МВФ посоветовал правительствам внимательно следить за криптовалютами

ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд на конференции в швейцарском Давосе, которая транслировалась на сайте фонда. Нобелевский лауреат предсказал "тотальный коллапс" биткоина

"Мы не комментируем по конкретным валютам", - ответил Обстфельд на просьбу прокомментировать вопрос по перспективам биткоина.

"Но мы видим, что государства от развития криптовалют могут получить определенную выгоду. Но что важно для правительств - аккуратно изучать риски, чтобы не допустить их", - подчеркнул экономист.