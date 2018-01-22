МВФ повысил прогноз роста экономики Мексики

МЕХИКО, 22 янв /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) изменил в сторону повышения прогноз роста экономики Мексики в текущем году, говорится в докладе фонда.

Прогноз увеличен на 0,4% (до 2,3%) в текущем году и на 0,7% (до 3%) в 2019 году. В момент последней оценки (октябрь 2017 года) прогноз МВФ был более пессимистичным на фоне неуверенности рынков в сохранении договора о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Теперь эксперты фонда более позитивно оценивают перспективы данного документа.

В целом страны Латинской Америки продемонстрируют экономический рост, который составит по региону 1,9% в текущем году и 2,6% - в 2019 году, считает МВФ. Это не касается Венесуэлы, где эксперты фонда ожидают дальнейшего пересмотра прогнозов в сторону падения, однако о каких точно показателях идет речь, в докладе не указано.