Грузооборот порта Усть-Луга в Ленобласти в 2017 г вырос на 11%, до 103,3 млн тонн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв /ПРАЙМ/. Грузооборот порта Усть-Луга (Ленинградская область) в 2017 году увеличился на 11% по сравнению с показателями 2016 года, до 103,294 миллиона тонн, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По данным администрации морских портов Балтийского моря, грузооборот порта Усть-Луга в январе-декабре 2017 года составил 103,294 миллиона тонн, что на 11% превысило показатель 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порт Усть-Луга впервые в своей истории перегрузил свыше 100 миллионов тонн грузов за год.

"Ленинградская область выполняет поручение президента РФ Владимира Путина об усилении российской транспортно-логистической инфраструктуры в отечественной акватории Балтийского моря. Опережающее развитие современного порта Усть-Луга, строительство новых терминалов, а также уникальной сортировочной железнодорожной станции, позволяет перехватить инициативу у прибалтийских портовиков", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, динамично развивающийся порт Усть-Луга в среднесрочной перспективе будет способствовать росту промышленности в этом районе. Планируется, что здесь появятся такие ключевые объекты как "Балтийский СПГ", Балтийский карбамидный завод, завод по производству аммиака и другие предприятия.

Порт Усть-Луга расположен в юго-восточной части Лужской губы Финского залива. На территории порта работают 12 терминалов и конечная точка нефтепровода БТС-2, строится еще несколько терминалов в северной части порта. Современный порт способен принимать и обрабатывать 20 видов различных грузов, включая контейнерные поставки. Планируется, что при выходе на полную мощность грузооборот порта увеличится до 180 миллионов тонн.