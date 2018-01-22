Удельный вес акцизов на алкоголь в доходах Северной Осетии за 3 года вырос с 9% до 22%

НАЛЬЧИК, 22 янв /ПРАЙМ/. Удельный вес акцизов на алкоголь в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Северной Осетии за три года вырос более чем в два раза – с 9% до 22%, сообщает пресс-служба главы региона.

"Если в 2015 году акцизы составили 687,3 миллиона рублей, а в 2016 – 2,028 миллиарда, то по итогам 2017 года эта цифра равна 2,296 миллиарда рублей. Удельный вес акцизов в структуре налоговых и неналоговых доходов составлял 9%, в 2016-м – 20,2%, а в 2017-м – 22,1%", - говорится в сообщении.

По мнению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, это стало результатом целенаправленной деятельности органов власти республики. "Акцизы от производства вина и пива, шампанских и игристых вин зачисляются в доходную статью бюджета. Поэтому нам надо развивать эту отрасль для того, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет республики. И, конечно, обеспечить устойчивый рост производства и реализации продукции – все должно быть прозрачно", - приводит его слова пресс-служба.

Руководитель республиканского управления по регулированию алкогольного рынка Батраз Хидиров сообщил, что в текущем году планируется запуск новых винных производств, в том числе на некогда крупнейшем заводе алкогольной продукции "Исток". "Здесь будут созданы от 300 до 600 рабочих мест, и также можно рассчитывать на дополнительные акцизы в бюджет республики", - отметил он.