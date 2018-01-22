Еврозона пока не обсуждает дополнительную поддержку Греции - глава Еврогруппы

БРЮССЕЛЬ, 22 янв /ПРАЙМ/. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник не обсуждал дополнительную внешнюю поддержку Греции по завершении нынешней программы финансовой помощи, сказал новый глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции после Еврогруппы.

"Этот вопрос не поднимался, но это мы обсудим в скором будущем", - ответил он на вопрос, обсуждала ли Еврогруппа какие-либо договоренности на период после завершения нынешней программы финансовой помощи, которая, как ожидается, закончится в августе.

Финансовая помощь, оказанная Греции с 2010 года ввиду экономического кризиса и невозможности страны занимать на рынке достаточные суммы для обеспечения своих нужд, измеряется сотнями миллиардов евро. Сейчас действует третья программа финподдержки, кредиты, как и всегда, выделяются в обмен на проведение властями Греции мер корректировки экономики, включающих и болезненные реформы.

В Евросоюзе надеются, что программа завершится в середине следующего года, и страна сможет постепенно вернуться к самостоятельному финансированию своих нужд.