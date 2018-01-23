Премьер Армении ожидает семипроцентного роста ВВП по итогам 2017 г

ЕРЕВАН, 22 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян в понедельник на встрече в Цюрихе с представителями швейцарско-армянской торговой палаты заявил, что ожидаемый экономический рост в республике по итогам 2017 года достигнет порядка 7%, сообщает официальный сайт правительства.

"Итоги 2017 года многообещающие, в целом, мы довольны проделанной работой. Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2017 года достигнет 7%. Этому способствовали промышленный рост за 11 месяцев на 12,3%, товарооборота – 14,4%, услуг (кроме торговли) – 14,2%", - приводит слова Карапетяна правительственная пресс-служба.

Он отметил, что в минувшем году успехи достигнуты и в других сферах. "Например, в долларовом выражении уже в ноябре мы добились рекордно высокого с момента обретения независимости (1991 – ред.) уровня внешней торговли", - отметил глава правительства. По его словам, такие показатели были обеспечены благодаря достигнутому в январе-ноябре 2017 росту объемов экспорта на 23,5% и импорта – на 28%. "Думаю, у нас будут самые высокие темпы роста в регионе", - заявил премьер.

Согласно госбюджету Армении, в 2018 году запланирован рост ВВП в размере 4,5%. Официальные данные по 2017 году пока не обнародованы. Госбюджетом был запланирован рост на уровне 3,2%. Однако президент страны Серж Саргсян говорил, что экономический рост в республике превысит 6%. По его словам, об этом свидетельствует высокий рост индекса экономической активности — 7,3% за 11 месяцев 2017 года.

По данным Национальной статслужбы, объем внешнеторгового оборота в январе-ноябре 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 26,4% до порядка 5,8 миллиарда долларов. Экспорт за отчетный период составил свыше 2 миллиардов долларов, импорт - около 3,8 миллиарда долларов.

Карапетян отметил, что швейцарские предприниматели могут осуществлять инвестиции в армянскую экономику в таких сферах как сельское хозяйство и виноделие, IT и высокие технологии, туризм, фармацевтика, инфраструктуры, энергетика и горнорудная сфера, ювелирное дело, производство часов.

"Да, Армения небольшая страна, но проходящие через нее рынки очень большие. Армения – член ЕАЭС, который представляет собой 180-миллионный рынок и экономический союз", - сказал премьер. Он также добавил, что в стране создана свободная экономическая зона с 80-миллионным Ираном, а с Европейским союзом с населением 500 миллионов человек в дополнение к имеющемуся режиму торговых преференций GSP+ подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.