АНОНС - Лидеры РФ и Аргентины проведут переговоры в Москве и подпишут совместное заявление

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Москве с аргентинским коллегой Маурисио Макри, в ходе переговоров с которым обсудит вопросы политики и экономики, по итогам лидеры подпишут совместное заявление, сообщила пресс-служба Кремля.

ПОВЕСТКА ВИЗИТА

Официальный визит Макри начался в понедельник вечером. На утро вторника у него запланирован рабочий завтрак с российскими бизнесменами. На завтрак приглашены представители таких российских компаний, как BIOCAD, "Газпром" GAZP, "ФосАгро" PHOR, "Росатом", "Синара", "Уралкалий" URKA и Внешэкономбанк. Кроме того, во встрече примут участие представители компаний "Лукойл" LKOH, "Яндекс" YNDX и Mail.Ru, РЖД, "Русская медная компания", "Трансмашхолдинг".

После этого лидер Аргентины открывает сквер Аргентинской республики на Житной улице в Москве. Затем Макри возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены

"Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня", — говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление и сделают заявления для СМИ.

Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

С аргентинской стороны на встрече будут присутствовать глава МИД Хорхе Фори, секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео и посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН

Посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли ранее рассказал РИА Новости, что политические отношения между странами были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, что было зафиксировано в совместном заявлении президентов двух стран еще в 2015 году, и такими же остаются на сегодняшний день.

По словам посла, между двумя странами идет очень плотный и тесный политический диалог. В качестве примера он привел недавние визиты министра иностранных дел Аргентины Хорхе Фори в Москву, и межведомственной делегации во главе с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым в Буэнос-Айрес.

В прошлом году странам удалось переломить тенденцию снижения товарооборота, и в 2017 году только за 11 месяцев с января по ноябрь он составил более 825 миллионов.

По словам российского посла, правительство Аргентины намечает программу восстановления и развития национального железнодорожного транспорта. К этому проекту уже проявили интерес РЖД, "Трансмашхолдинг", и "Синара-Транспортные Машины.

Что касается сотрудничества в сфере энергетики, то идут контакты по линии структур "Газпрома".