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Норвегии не удалось найти полноценную замену российскому рыбному рынку – посол РФ


Мировая экономика

ТРОМСЁ (Норвегия), 23 янв /ПРАЙМ/. Норвегии не удалось в полной мере найти замену российскому рынку сбыта после введения ответных мер на санкции ЕС против РФ, к которым присоединилась Норвегия, и этот вопрос является болезненным для рыбной промышленности королевства, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в кулуарах международной конференции "Арктические рубежи".

"После охлаждения отношений (между Россией и Норвегией) в 2014 году и мы, и норвежцы приноравливались к новой ситуации – с экономической точки зрения это потеря миллиарда долларов от торговли рыбой с Россией. Были попытки найти рынки сбыта, большие надежды связывались с улучшением отношений с Китаем, но российский рынок не был заменен", - сказал Рамишвили.

По его словам, это волнует и рыбаков, и политиков в Норвегии. При этом в целом, отметил дипломат, у Норвегии и России развиваются успешные отношения в сфере совместного управления ресурсами в северных морях.

Ранее в интервью РИА Новости министра рыбной промышленности Норвегии Пер Сандберг сообщил о том, что рассчитывает вернуть лосось на российский рынок в ближайшее время. При этом Сандберг отметил, что нынешняя ситуация, связанная с эмбарго на поставки рыбы в Россию, не является вызовом для норвежской рыбной промышленности, и рыбакам удалось найти новые рынки сбыта в Китае, Японии, Вьетнаме.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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