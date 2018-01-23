Резидент СПВ начал устанавливать "ГЛОНАСС" на ввозимые иномарки с пробегом

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв /ПРАЙМ/. Резидент свободного порта Владивосток ООО "Владтрек" начал устанавливать модуль "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в Россию иномарки с пробегом, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Резидент свободного порта Владивосток ООО "Владтрек" приступил к оказанию услуг по установке модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили с пробегом, ввозимые в Россию. В настоящее время на предприятии уже создано девять рабочих мест, число которых должно возрасти до 21 на последующих этапах развития", — говорится в сообщении.

В феврале компания планирует запустить испытательную лабораторию по диагностике конструкции транспортного средства, чтобы начать оценивать безопасность транспортных средств и выдавать свидетельства о безопасности конструкции.

"Полная реализация проекта по предоставлению услуг на установку модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" и диагностику конструкции транспортного средства потребует инвестиций в размере 5,5 миллиона рублей", — отметили в Минвостокразвития.

По словам представителя ООО "Владтрек" Алексея Животовского, сейчас в наличии две тысячи кнопок, этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы.

На территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" действуют 436 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций более 365,5 миллиардов рублей и перспективой создать около 36 тысяч новых рабочих мест.