FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Резидент СПВ начал устанавливать "ГЛОНАСС" на ввозимые иномарки с пробегом


ВЛАДИВОСТОК, 23 янв /ПРАЙМ/. Резидент свободного порта Владивосток ООО "Владтрек" начал устанавливать модуль "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в Россию иномарки с пробегом, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Резидент свободного порта Владивосток ООО "Владтрек" приступил к оказанию услуг по установке модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили с пробегом, ввозимые в Россию. В настоящее время на предприятии уже создано девять рабочих мест, число которых должно возрасти до 21 на последующих этапах развития", — говорится в сообщении.

В феврале компания планирует запустить испытательную лабораторию по диагностике конструкции транспортного средства, чтобы начать оценивать безопасность транспортных средств и выдавать свидетельства о безопасности конструкции.

"Полная реализация проекта по предоставлению услуг на установку модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" и диагностику конструкции транспортного средства потребует инвестиций в размере 5,5 миллиона рублей", — отметили в Минвостокразвития.

По словам представителя ООО "Владтрек" Алексея Животовского, сейчас в наличии две тысячи кнопок, этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы.

На территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" действуют 436 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций более 365,5 миллиардов рублей и перспективой создать около 36 тысяч новых рабочих мест.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ