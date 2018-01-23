Офисы "Яндекса" вслед за Москвой эвакуировали в Петербурге и Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — ПРАЙМ. Офисы "Яндекса" эвакуировали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге из-за звонков о "минировании", сообщили РИА Новости представитель компании в регионах.

Во вторник источник в интернет-компании сообщил, что из-за звонка о «минировании» в Москве эвакуируют сотрудников штаб-квартиры "Яндекса" на улице Льва Толстого. Позже эту информацию подтвердил РИА Новости PR-директор "Яндекса" Очир Манджиков.

"Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуирован бизнес-центр в Екатеринбурге, в котором «Яндекс» снимает офис. Проверкой информации занимаются специальные службы", — сообщила руководитель свердловского представительства компании Александра Репьева.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что прокомментирует ситуацию по итогам начавшейся проверки.

Петербургский офис компании "Яндекс" также был эвакуирован из-за звонка о «минировании», сообщила РИА Новости Репьева. В Санкт-Петербурге "Яндекс" занимает три этажа в бизнес-центре "Бенуа", который был открыт в 2006 году.

Как сообщила РИА Новости региональный представитель компании "Яндекс" на Юге и в Поволжье Ксения Кац, в настоящее время офис компании в Казани работает в штатном режиме.

"Все офисы (по ЮФО и ПФО) работают в штатном режиме", — сказала РИА Новости представитель компании по Южному и Приволжскому федеральным округам. В новосибирском офисе компании добавили, что у них тоже все в порядке.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре 2017 года замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти три тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Во вторник начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных заявил, что ложные звонки о «минировании» в России пошли на спад по сравнению с осенью прошлого года.