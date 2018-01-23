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Офисы "Яндекса" в Москве, Екатеринбурге и Петербурге возобновили работу после эвакуации


Компании / Технологии

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Офисы "Яндекса" в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, которые ранее во вторник были эвакуированы из-за звонков о "минировании", возобновили работу, сообщил PR-директор интернет-компании Очир Манджиков.

"Офисы "Яндекса" в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге прошли проверку и возобновили работу", — сказал он.

Ранее во вторник в штаб-квартиру «Яндекса» на улице Льва Толстого в Москве, а также в офисы компании в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге поступили звонки о "минировании". Сотрудники были эвакуированы. Компания обратилась в правоохранительные органы.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре 2017 года замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти три тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Во вторник начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных заявил, что ложные звонки о «минировании» в России пошли на спад по сравнению с осенью прошлого года.

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