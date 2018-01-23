Экономический и инвестиционный потенциал Крыма презентовали в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 23 янв /ПРАЙМ/, Александр Шишло. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Крыма прошла во вторник в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе в рамках конференции "Европейский союз и регионы России", передает корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия, среди которых были депутаты Европарламента и национальных парламентов отдельных стран-членов Евросоюза, экономисты, бизнесмены, общественные деятели и эксперты из России и ЕС, оценили последствия и эффективность экономических санкций ЕС против РФ, а также новый формат региональных экономик России.

САНКЦИИ НАНЕСЛИ УДАР НЕ ПО РФ, А ПО МАЛЫМ СТРАНАМ ЕС

По словам организатора конференции депутата Европарламента от Чехии Яромира Кохличека, экономические последствия санкций для экономики РФ "были скорее благоприятными". В качестве примера этого он привел тот факт, что результатом санкционного режима стало превращение России в первого экспортера зерна в мире.

"Для Евросоюза негативный эффект от санкций хорошо виден на примере небольших европейских стран, которые наиболее пострадали от этого", - сказал Кохличек, назвав, в частности, Польшу, Италию и Чехию, в результате санкций лишившихся традиционного экспорта в РФ.

При этом парламентарий указал на то, что, несмотря на санкции Запада, экспорт США в РФ растет, а экспорт ЕС, напротив, снижается. "Очевидно, в чью пользу был введен этот санкционный режим", - сказал Кохличек.

По словам депутата Европарламента, назрела "отмена этого враждебного санкционного режима". "Мы должны подтолкнуть наши парламенты и правительства к отмене санкций, которые наносят вред нашим экономикам и людям", - призвал он.

ПОТЕРИ ОТ САНКЦИЙ

Санкции против России "несправедливы, они идут в разрез с международным правом и контрпродуктивны", заявил, в свою очередь, депутат федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер.

"Ежегодно бельгийские экспортеры теряют 1,5 миллиарда евро из-за санкций", - сказал он, сообщив о намерении поднять в парламенте Бельгии вопрос об отмене санкционного режима против РФ.

"Я считаю, что эти санкции служат только геополитической стратегии, целью которой является не только ослабление России, но и Европы", - указал парламентарий.

ЕВРОПЕЙЦЫ ПРОТИВ САНКЦИЙ

По словам председателя регионального совета Венето Роберто Чиамбетти, простые европейцы не поддерживают санкционный режим, они за нормализацию отношений между Евросоюзом и Россией. "Санкции никто не поддерживает, но политики на европейском уровне не прислушиваются к людям, к тому, чего они хотят", - сказал он.

Чиамбетти указал при этом на необходимость того, чтобы внешняя политика стран ЕС была автономной, "а не зависела полностью от внешней политики других".

ЭКОНОМИКА РФ ВЫСТОЯЛА

Пример России демонстрирует, что санкции запускают процесс переформатирования и адаптации экономики, делают ее более активной, гибкой и разновекторной, заявил, выступая на конференции, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Согласно приведенной им оценке, для Евросоюза ущерб от ответных мер, принятых РФ, составляет 60-100 миллиардов долларов США.

УСПЕХИ КРЫМА

Экономика Крыма после его воссоединения с Россией демонстрирует стабильный рост и высокий уровень резистентности к санкциям, сообщил, в свою очередь, директор Фонда "Крымконгресс" Алексей Воробьев.

Он представил участникам конференции экономический и инвестиционный потенциала Крыма, а также провел презентацию IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет 19-21 апреля. В нем примут участие свыше 3 тысяч гостей из 60 стран.

Участникам конференции в Европарламенте были продемонстрированы видео-обращения главы Республики Крым Сергея Аксенова и сопредседателя "Деловой России", сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, которые пригласили собравшихся принять участие в Ялтинском экономическом форуме.