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Лавров: У РФ и Австралии есть потенциал для наращивания торгового сотрудничества


МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. У РФ и Австралии есть значительный потенциал для наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Россия и Австралия: 75 лет взаимодействия", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Отмечаем значительный потенциал для наращивания торгово-инвестиционного взаимодействия. В последние годы углубляется кооперация в горнодобывающем секторе. На австралийском рынке эффективно работает российская компания "РУСАЛ". С нашей страной сотрудничают добывающие компании "Би-Эйч-Пи биллитон", "Рио тинто", "Уорли парсонс", корпорация "Орика". Австралийская угольная компания "Тайгерс релм коал" и ее российский партнер АО "Северо-тихоокеанская угольная компания" совместно разрабатывают Амаамское месторождение коксующегося угля в Чукотском АО", - говорится в статье.

Министр отметил, что Россия и Австралия взаимодействуют на международной арене прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), роль которого в мировой политике и экономике неуклонно возрастает.

По его словам, Москва заинтересована в расширении диалога с Канберрой – активным участником многих региональных объединений – в интересах обеспечения стабильности и устойчивого роста в АТР, формирования региональной архитектуры равной и неделимой безопасности, основанной на внеблоковых подходах.

"Готовы к наращиванию совместной работы по поиску эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы, включая терроризм и экстремизм, с опорой на основополагающие нормы и принципы международного права, центральную координирующую роль ООН. Убеждены в наличии необходимых предпосылок для вывода российско-австралийских связей на новый уровень на благо народов наших государств, в интересах упрочения региональной и глобальной стабильности и безопасности. Дело за их реализацией", - подчеркнул Лавров.

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