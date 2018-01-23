Глава минагропрома Аргентины назвал продуктивными встречи с российскими коллегами

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Глава минагропрома Аргентины Луис Мигель Эчевере назвал продуктивными переговоры со своим российским коллегой министром сельского хозяйства Александром Ткачевым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

"Все встречи были очень продуктивными, мы обсудили возможность обмена технологиями с российскими производителями, о взаимных визитах для обмена опытом и методами работы", - сообщил министр РИА Новости по итогам обеих встреч в Москве.

В качестве примера сотрудничества министр назвал товарообмен станками, складским оборудованием, а также поставки племенных животных-производителей. Эчевере отметил, что по просьбе российской стороны Буэнос-Айрес "обнулил" тарифы на российские удобрения и открыл в России торговое представительство.

Министр подчеркнул, что его визит служит цели "распутать" все что возможно с точки зрения санитарии, фитосанитарии или таможенных тарифов. В частности, речь идет о поставках в РФ свежих фруктов и мяса.

Коснувшись продукции аргентинских виноделов, глава минагропрома выразил уверенность, что торговые отношения в этой области также будут укрепляться.