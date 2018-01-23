Трамп подписал новые пошлины на импорт, заявил, что никакой торговой войны не будет

ВАШИНГТОН, 23 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник ограничения на ввоз в США стиральных машин и элементов солнечных батарей, при этом он заявил журналистам, что торговой войны не будет.

Ранее США объявили, что вводят запретительные пошлины на стиральные машины и элементы солнечных батарей, поскольку иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей. В прошлом пошлины конкретно против КНР не имели эффекта, поскольку китайский бизнес немедленно переводил производство в страны, не затронутые пошлинами.

На церемонии подписания распоряжения об импортных пошлинах Трампа спросили, не получится ли из этих действий торговой войны. "Торговой войны не будет", - ответил Трамп.

"Будет больше людей с хорошей работой, и они будут производить больше продукции. Давно пора", - добавил Трамп.