Переговоры по НАФТА продвигаются хорошо - Трамп

ВАШИНГТОН, 23 янв /ПРАЙМ/. Переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) продвигаются "достаточно хорошо", заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"(Переговоры по) НАФТА продвигаются достаточно хорошо. Если его (соглашение) не удастся выработать, мы из него выйдем", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты выйдут из НАФТА, если оно не будет пересмотрено. Президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по НАФТА.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.