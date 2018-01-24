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Белый дом в ответ на инициативу Канады по ТТП: мы открыты для честных сделок


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 24 янв /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты открыты для честных торговых соглашений, заявил советник президента США по экономическим вопросам Гари Кон, оценивая инициативу Канады по созданию новых основ Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Ранее на экономическом форуме в Давосе премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что 11 государств достигли в Токио договоренностей о продолжении работы над построением видоизмененного варианта Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и надеются подписать это соглашение в начале марта.

"Президент сказал в ходе своего визита в Азию - мы открыты к честным торговым отношениям. Вы будете обнулять тарифы - мы будем обнулять тарифы, если вы будете испытывать нас на прочность - и мы будем. Это и есть основа нашей политики", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Инициатива создания ТТП принадлежала предыдущей администрации США и была призвана противостоять усилению Китая в регионе. Однако Дональд Трамп принял решение вывести страну из этого соглашения, заявив, что им Китай "воспользуется с черного хода".

В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Китай не является участником соглашения, и многие эксперты отмечали, что ТТП направлен, наоборот, против Пекина.

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