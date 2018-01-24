Аэропорт Южно-Сахалинска приостановил работу в связи с метеоусловиями

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв /ПРАЙМ/. Аэропорт Южно-Сахалинска в среду приостановил работу из-за циклона, который сопровождается штормовым ветром и обильным снегопадом, сообщается на сайте воздушной гавани.

На прилет задержано семь рейсов: из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Южно-Курильска и три из Владивостока. Вылететь не успели шесть рейсов: в Москву, Новосибирск, Хабаровск, в Южно-Курильск и два - во Владивосток.

По данным пресс-службы аэропорта, видимость в районе аэродрома составляет 500 метров, все службы приведены в режим усиленной работы.

Мощный циклон с порывами ветра до 33 метров в секунду и обильными осадками обрушился на всю территорию Сахалина во вторник вечером. На острове закрыто движение по нескольким дорогам, не работает паромная переправа, отменены пригородные поезда.