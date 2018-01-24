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Правительство РФ выделит 14,5 млрд руб на повышение зарплат бюджетникам


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 14,5 миллиарда рублей на исполнение "майских" указов президента о повышении оплаты труда отдельным категориям бюджетников, сообщается в распоряжении кабмина, размещенном на сайте ведомства.

"Направить бюджетные ассигнования... в размере 14 500 000 тысяч рублей... на финансовое обеспечение в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, деньги направляются главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в сфере образования – 7,2 миллиарда рублей, в сфере науки – 3,4 миллиарда рублей, в сфере здравоохранения – 3,4 миллиарда рублей, в сфере культуры – 500 миллионов рублей.

В "майских указах" президента - программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.

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