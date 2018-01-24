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Япония отмечает рост торговли с Россией в прошлом году


Компании / Индустрия / Экономика / Потребительский рынок / Мировая экономика

ТОКИО, 24 янв ПРАЙМ. Рост импорта из России в Японию в прошлом году составил 26,6%, а экспорта из Японии в РФ – 21,5%, такие данные содержатся в отчете министерства финансов Японии, который оказался в распоряжении РИА Новости.

"Экспорт в Россию составил 673,726 миллиарда иен (6,124 миллиарда долларов), рост составил 21,5%. Импорт из России составил 1 триллион 553,848 миллиарда иен (14,125 миллиарда долларов), рост составил 26,6%", - говорится в документе.

При этом львиная доля импорта из России, или 69,4% – 1 триллион 78,878 миллиарда иен, – приходится на поставки нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа и других видов природного топлива. Рост в этой области составил 26%. Отмечается рост в поставках зерна из России. Абсолютные цифры невелики - 6,162 миллиарда иен (56 миллионов долларов), но рост за год оказался значительным – 42,4%.

Основу экспорта из Японии в Россию – 56,2% - составляют авто- и мототранспорт – 378,662 миллиарда иен (3,442 миллиарда долларов), рост этого показателя составил 17,1%, а также поставки приборов и оборудования, их доля в общих показателях экспорта в Россию составляет 18,1%. Экспорт приборов и оборудования в Россию составил 121,73 миллиарда иен (1,1 миллиарда долларов), рост за год равен 36%.

Всего же за прошлый год экспорт из Японии в страны мира составил 78 триллионов 289,675 миллиарда иен (711,72 миллиарда долларов), а импорт в Японию – 75 триллионов 298,629 миллиарда иен (684,53 миллиарда долларов).

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