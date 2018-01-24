Около 30 новых составов будет введено на Калужско-Рижской линии метро в 2018 г - Собянин

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Двадцать шесть новых составов "ОКА" введут в 2018 году на Калужско-Рижской линии московского метрополитена, а в 2019 году на линию поступят поезда "Москва", заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

"На этой ветке уже в 2018 году будет введено 26 новых составов. Это поезда "ОКА", вполне приличные, с кондиционированием. А с 2019 года туда же будут поступать уже самые современные, последней модификации поезда под названием "Москва", - сказал Собянин, отвечая на вопрос жительницы столицы.