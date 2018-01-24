Госбюджет Греции в 2017 году выполнен с дефицитом 4,3 млрд евро – Минфин

АФИНЫ, 24 янв /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Государственный бюджет Греции за период с января по декабрь 2017 года выполнен с дефицитом 4,267 миллиарда евро против дефицита в 2,810 миллиарда евро в 2016 году, сообщил Минфин Греции.

Целевые показатели предусматривали дефицит в 5,123 миллиарда евро, что отражено и в проекте бюджета на 2018 год, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Первичный профицит бюджета (до выплат по обслуживанию госдолга) составил 1,941 миллиарда евро при целевом показателе 877 миллионов евро. В предыдущем году первичный профицит был 2,778 миллиарда евро.

По данным Минфина, чистые доходы госбюджета достигли 51,423 миллиарда евро, что на 719 миллионов евро (1,4%) меньше целевых показателей. В частности, на 85 миллионов евро меньше целевых получено акцизов и почти на 250 миллионов евро меньше доходы от приватизации госпредприятий.

Расходы госбюджета за 2017 год составили 55,690 миллиарда евро, это на 1,575 миллиарда евро меньше целевых показателей.