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Макрон, выступая в Давосе, предложил пересмотреть европейскую стратегию на десять лет


Мировая экономика

ПАРИЖ, 24 янв /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Европа в текущем году должна пересмотреть свою стратегию развития на ближайшие десять лет, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на экономическом форуме в Давосе.

"Франция вернулась. Франция вернулась в сердце Европы. Но мы бы никогда не преуспели во Франции без успеха Европы", - сказал Макрон.

По его мнению, "для того, чтобы избежать раздробления мира, необходима сильная Европа".

"Мы нуждаемся в сильной Европе, чтобы иметь возможность интегрироваться в мире. Я считаю, что мы должны изменить стратегию на десять лет: в том, что касается экономики, социальных вопросов, науки и политики", - сказал французский лидер.

Макрон выразил надежду, что к концу года "общая стратегия на ближайшие десять лет" будет выработана. "Она нужна для того, чтобы показать нашим народам и всему остальному миру новую силу, которая может взаимодействовать с другими", - подчеркнул он.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Речь Макрона транслировалась на официальном сайте форума.

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