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Порошенко сообщил, что Лагард положительно оценила усилия Украины по борьбе с коррупцией


КИЕВ, 24 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

"Благодарен МВФ и директору-распорядителю Кристин Лагард за высокую положительную оценку усилий Украины и достижений в борьбе с коррупцией и за готовность продолжать поддержку на этом пути", - написал Порошенко в Twitter.

Он также заявил, что Киев подтверждает свою готовность к продолжению сотрудничества с МВФ. "Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ", - написал президент.

Порошенко отметил, что для Украины важно сотрудничество с МВФ в 2018 году. "Для нас особенно важно поддерживать этот высокий уровень сотрудничества с МВФ в 2018 году, ведь это является сигналом для международных инвесторов приходить на Украину. Благодарен МВФ за этот четкий сигнал поддержки", - добавил президент.

Ранее Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде. Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

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