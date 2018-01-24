Лагард обсудила с Порошенко в Давосе экономические перспективы Украины - заявление

ВАШИНГТОН, 24 янв /ПРАЙМ/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в среду провела в Давосе встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила пресс-служба фонда.

"Я провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили недавние экономические изменения и перспективы Украины", - говорится в заявлении Лагард, поступившем в РИА Новости. По ее словам, также речь шла "о реализации мер, которые покажут путь реализации программы (помощи Украине со стороны) МВФ".

"Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", - отметила Лагард. Она также выразила уверенность в том, что "Украина должна получить преимущества от нынешних благоприятных внешних условий для ускорения реформ и перехода к более сильному (экономическому) росту, который необходим для улучшения уровня жизни".

Также глава МВФ выразила удовлетворение "назначением полностью независимого и постоянного главы Нацбанка Украины".