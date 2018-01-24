Трамп верит в свободное колебание курса валют - Белый дом

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ВАШИНГТОН, 24 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп верит в свободное колебание курса валют, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сейчас у нас очень стабильный доллар, поскольку (экономика) США находится в очень хорошем состоянии. Мы верим в свободное колебание курса валют, президент всегда в это верил", - сказала Сандерс.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин, находясь в Давосе на мировом экономическом форуме, заявил, что более слабый доллар - хорошая вещь для США.