Кабмин РФ рассмотрит проект, разрешающий рекламу в СМИ произведенного в ЕАЭС вина

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, разрешающий рекламу в СМИ произведенного в ЕАЭС вина, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Сейчас закон "О рекламе" запрещает рекламу алкогольной продукции в периодических печатных изданиях, за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также вина и игристого вина (шампанского), произведенных в России из выращенного на ее территории винограда.

"В целях приведения российского законодательства в соответствие с правом Евразийского экономического союза законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "о рекламе", которыми исключается запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС", — говорится в сообщении.