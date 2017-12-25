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Список дебоширов "Аэрофлота" насчитывает 3,5 тыс пассажиров


МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Внутренний "черный список" пассажиров, которые устраивали дебош на рейсах "Аэрофлота" AFLT, насчитывает около 3,5 тысячи фамилий, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

В декабре президент РФ Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволит авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. "Аэрофлот" уже заявил, что начнет составлять такие списки.

"Мы ведём учёт с 2006 года, порядка 3,5 тысячи человек в этом списке. В том числе 40, которые совершили тяжелые нарушения", - сказал Александров на пресс-конференции.

Он отметил, что это внутренний список, который нужен "исключительно в управленческих целях".

"Эти люди никоем образом не пострадают от введения нового закона, закон не имеет обратной силы. Это нужно для того, чтобы руководство понимало, на что способен тот или иной нарушитель", - подчеркнул замгендиректора "Аэрофлота".

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