Новое здание Центробанка построят в Нижнем Новгороде в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв /ПРАЙМ/. Новое здание Центрального Банка РФ, которое станет выполнять функции существующего здания регулятора, планируют построить в Нижнем Новгороде в 2021 году, сообщили РИА Новости в Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ.

Сейчас подразделения Центробанка, расположенные в Нижнем Новгороде, находятся в здании, которое является объектом культурного наследия. Это строение нельзя расширить или реконструировать, а деньгохранилище уже не отвечает потребностям по объемам.

Ранее регулятор попросил у нижегородского правительства земельный участок для строительства нового здания и получил 38 тысяч кв. м. на территории IT-парка "Анкудиновка". Проект строительства здания оценивался в 1,8 миллиарда рублей. Однако позже он потребовал корректировки. Сейчас стал известен срок ввода здания в эксплуатацию.

"В январе 2018 года Банк России утвердил паспорт предпроекта здания, завершение строительства планируется в 2021 году", - сказал собеседник.

Он пояснил, что строительство нового здания будет осуществляться в рамках реализации ЦБ РФ "Стратегии развития наличного денежного обращения в России на 2016-2020 гг".

Само здание – это высокотехнологичный объект наличного денежного обращения, добавил представитель Волго-Вятского ГУ ЦБ. "Максимальная эффективность осуществления операций в нем должна достигаться за счет современных средств автоматизации и механизации процессов хранения, перемещения, обработки наличных денег и уничтожения ветхих банкнот", - отметил он.

Кроме того, планируется, что этот центр станет обеспечивать наличными деньгами некоторые регионы, которые входят в зону ответственности Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.