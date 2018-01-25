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В ОП России берут на контроль общественную экспертизу стратегии ЗОЖ


МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Общественная палата России берет на контроль публичное обсуждение предложенного Минздравом проекта стратегии здорового образа жизни, заявила председатель комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Евгения Уваркина.

В середине января замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников сообщил РИА Новости, что Минздрав отправил на повторное согласование стратегию здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. В четверг замглавы ФАС Андрей Кашеваров сообщил РИА Новости, что к новой редакции стратегии у службы появились дополнительные замечания, которые она направила в Минздрав.

"Общественная палата берет на контроль общественную экспертизу последней версии документа... Нам крайне важно работать со всеми ведомствами, чтобы максимальное количество участников - министерства, ведомства, бизнес-сообщество и гражданское общество приняло соглашение", - заявила Уваркина в ходе слушаний по проблемам и перспективам госполитики в сфере формирования здорового образа жизни.

По окончании слушаний она пояснила РИА Новости, что у представителей агропромышленной отрасли есть замечания к данному документу, так как он не учитывает интересы бизнеса, без развития которого не достичь высокого уровня экономики в стране.

"Мы не имеем права рассматривать однобоко и с небольшим количеством участников стратегию здорового образа жизни, она значительно шире. Большое количество экспертов сегодня говорили о том, что неверно смотреть на стратегию так, как она сегодня сформулирована. Мы должны подойти к вопросу сбалансированно", - сказала Уваркина.

По ее словам, "важно поднять доходы населения, а когда вырастают доходы, тогда вырастает и потребность в более высоком уровне жизни, осознанного отношения самого гражданина к этому".

"С целями (стратегии) здесь все согласны, а вот с подходами, которые сегодня прописаны, - не согласны", - добавила член ОП.

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