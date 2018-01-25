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Дворкович сообщил, что имел короткие контакты с членами делегации США в Давосе


ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что имел короткие контакты с членами американской делегации в кулуарах форума в Давосе.

Накануне Дворкович, возглавляющий российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме, заявил, что готов на диалог с делегацией США на форуме, но американцы избегают представителей российской делегации на форуме и прячутся от обсуждений.

"У меня были короткие контакты, не организованные встречи, с некоторыми членами делегации США", - сказал Дворкович журналистам.

"Мы не встречались с (президентом США Дональдом) Трампом, у нас разные графики", - отметил он.

В конгрессе США идут расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет Дворкович.

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