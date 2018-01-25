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Россия в перспективе способна достичь урожая зерна в 200 млн тонн в год - Дворкович


ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Россия в перспективе способна достичь урожая зерна в 200 миллионов тонн в год с применением современных технологий, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Урожай зерна в 2017 году составил рекордные 134,1 миллиона тонн. Минсельхоз указывает, что РФ не только полностью обеспечит внутренние потребности в зерне, но и получит значительные средства от экспорта. В 2016 году Россия получила 120,7 миллиона тонн урожая зерна в чистом весе.

"Потенциал производства зерновых в России еще очень высок. Сейчас у нас уже (урожай - ред.) за 130 миллионов тонн, 200 (миллионов тонн - ред.) мы, конечно, можем получить с применением современных технологий", - сказал Дворкович.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет Дворкович.

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