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ЦБ РФ предлагает ограничить привлечение средств при краудфандинге 200 млн руб в год


МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Банк России опубликовал законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге), согласно которому одно лицо за год может привлечь в ходе краудфандинга не более 200 миллионов рублей в год.

В законопроекте даются определения краудфандинга, токенов инвестиционного проекта, лиц, привлекающих средства, инвесторов и операторов инвестиционных площадок. Также дается отсылка на термины токен и смарт-контракт, определения которых даны в законопроекте "О цифровых финансовых активах".

Согласно документу, неквалифицированные инвесторы и индивидуальные предприниматели могут в год вкладывать с использованием инвестиционных платформ не более 50 тысяч рублей в один проект и не более 500 тысяч рублей во все инвестиционные проекты. "Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 миллионов рублей", - отмечается в документе.

Законопроект также предполагает создание реестра операторов инвестиционных площадок, включать в него новых участников будет ЦБ РФ. Оператор такой площадки не может одновременно заниматься деятельностью кредитной организации либо деятельностью некредитной финансовой организации. Данное правило не касается деятельности организатора торговли, брокера, управляющего, депозитария или регистратора.

Оператор инвестплатформы не может иметь капитал размером ниже 5 миллионов рублей. Владельцы более 10% уставного капитала оператора инвестплатформы не могут иметь юрлицо, зарегистрированное на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, топ-менеджмент таких площадок также не должен иметь судимостей за экономические преступления и преступления против госвласти.

Законопроект также предполагает внесение поправок в законы "О рекламе", "О кредитных историях", "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений", "О развитии малого и среднего предпринимательства", "О хозяйственных партнерствах".

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