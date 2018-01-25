В ГД внесен проект о закреплении крипторубля как средства платежа в России

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием "крипторубль" в качестве средства платежа на территории России.

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс.

"Предлагаемые законопроектом изменения ... закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

В тексте законопроекта уточняется, что данный актив называется "крипторубль" и "защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций".