Дворкович сообщил, что обсудил с Ципрасом на форуме в Давосе "Южный газовый коридор"

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе обсудил с премьером Греции Алексисом Ципрасом систему трубопроводов "Южный газовый коридор".

"Была одна встреча, которая носила продуманный характер - встреча с греческим лидером, господином Ципрасом. Мы давно знаем друг друга, у нас хорошие контакты и мы обсуждали энергетическую тему, обсуждали "Южный газовый коридор", - сказал Дворкович журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Стоимость проекта оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора".

На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ GAZA в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет Дворкович.