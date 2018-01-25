Россия не готова полностью снимать ограничения на поставки турецких томатов - Дворкович

ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Россия не готова полностью снимать ограничения на поставки турецких томатов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы не готовы снимать ограничения (на поставки томатов из Турции – ред.) полностью, поскольку обязаны защищать интересы российских сельхозпроизводителей в условиях санкционного давления. Эта мера отчасти вынужденная", - сказал он.

Россия с 1 ноября 2017 года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара могла поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.