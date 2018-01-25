МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Минэкономразвития объяснило замедление темпов роста промышленности РФ в 2017 году до 1% по сравнению с 1,3% в 2016 году — причинами стали снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и недовыполнение расходов бюджета по нацобороне, следует из материалов ведомства.

"Замедление роста добычи полезных ископаемых было обусловлено ответственным выполнением Россией условий сделки ОПЕК+, влияние которой в целом на состояние платежного баланса России оценивается как позитивное. Поддержку выпуску добывающей промышленности оказало увеличение добычи газа из-за аномально холодной погоды весной и в начале лета", — говорится в материалах.

Обрабатывающая промышленность в 2017 году показала рост на 0,2% по сравнению с 0,5% годом ранее. Как и в 2016 году, драйверами ее роста стали химическая промышленность и пищевые производства, в то время как наибольший отрицательный вклад внесла металлургия. При этом недоисполнение (на 6,7% по сравнению с уточненной росписью) расходов федерального бюджета на национальную оборону привело к замедлению роста в отдельных отраслях машиностроения, отметили в Минэкономразвития.