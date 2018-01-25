Делегация РФ выполнила свою задачу на форуме в Давосе, проведя много встреч - Дворкович

ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Делегация РФ выполнила свою задачу на форуме в Давосе, проведя большое количество встреч, в том числе с руководством международных компаний, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Делегация РФ работает в Давосе уже третий день, могу сказать в целом, что поставленные задачи выполнены. Мы провели большое число встреч с руководителями делегаций других стран, с руководителями компаний, с которыми мы давно работали, с которыми мы только планируем начать совместные проекты", - сказал журналистам Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Также он отметил, что встретился с главами делегаций стран Евразийского экономического союза, Перу, Руанды, Анголы, Турции, Португалии, Хорватии и Нидерландов.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет Дворкович.