Компании ЭРА и ГСИ СНЭМА подали заявки на электрификацию ледокола "Сибирь"

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Две компании - АО "Электрорадиоавтоматика" (ЭРА) и ООО "ГСИ Спецнефтеэнергомонтажавтоматика" (ГСИ СНЭМА) подали заявки на электрификацию строящегося атомного ледокола "Сибирь" с максимальной ценой контракта 2,106 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Балтийский завод — Судостроение" в начале года разместил заявку на выполнение комплекса работ по электротехнической части ледокола проекта 22220, заказа 05707. Согласно документам, "Электрорадиоавтоматика" готова выполнить эти работы за 2,106 миллиарда рублей, "ГСИ Спецнефтеэнергомонтажавтоматика" – за 2,087 миллиарда рублей.

Подвести итоги закупки планируется в конце марта.

Спуск на воду корпуса "Сибири" состоялся 22 сентября 2017 года, теперь атомоход будет достраиваться уже на воде. Тогда же сообщалось, что срок сдачи атомохода в эксплуатацию — ноябрь 2020 года.

Также, согласно порталу госзакупок, в начале 2016 года "Балтийский завод — Судостроение" выбрал АО ЭРА подрядчиком на электрификацию головного универсального атомного ледокола этого проекта "Арктика" за 2,5 миллиарда рублей. За этот контракт также боролась ГСИ СНЭМА.

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 должны стать самыми большими и мощными в мире и проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров.