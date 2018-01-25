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РФ к 24 января увеличила экспорт зерна на 35%, до 29,8 млн тонн - Минсельхоз


МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Россия с начала 2017-2018 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 года) по 24 января экспортировала 29,8 миллиона тонн зерна, что выше аналогичного уровня прошлого года на 35%, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Экспорт зерна, по оперативным данным ФТС России, на 24 января составил 29,8 миллиона тонн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (22 миллиона тонн). Возросший благодаря рекордному урожаю экспортный потенциал позволит экспортировать в этом сельхозгоду порядка 45-47 миллиона тонн зерна", - говорится в сообщении.

Министерство также указывает, что в четверг глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев провел совещание по вопросу развития экспорта продукции АПК. Он отметил, что сейчас в России формируется система поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, и задача министерства - сделать ее конкурентоспособной на уровне передовых зарубежных стран.

"В последние годы мы видим позитивную динамику и большой потенциал в этом направлении. Производство сельхозпродукции за 2014-2016 годы выросло более чем на 11%. По предварительным данным, в 2017 году экспорт продукции АПК составил 20,1 миллиарда долларов США", - добавил Ткачев, слова которого приводятся в релизе.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2016 году составил 17,07 миллиарда долларов. В четверг Росстат сообщил, что объем производства продукции сельского хозяйства в России в 2017 году увеличился в действующих ценах на 2,4% по сравнению с 2016 годом - до 5,098 триллиона рублей.

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