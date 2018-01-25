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Переговоры по НАФТА должны закончиться до июля - глава Минэкономики Мексики


Мировая экономика

МЕХИКО, 25 янв /ПРАЙМ/. Переговоры о будущем соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА должны завершиться до июля текущего года, заявил в четверг министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

"Отличная возможность (для завершения переговоров) - это период между мартом и концом июня, потому что у нас есть различные ограничения, откладывать дальше нельзя", - заявил Гуахардо агентству Notimex в Давосе, где он участвует в экономическом форуме.

В то же время министр торговли США Уилбур Росс заявил мексиканским СМИ в Давосе, что особой спешки с завершением переговоров нет.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты выйдут из НАФТА, если оно не будет пересмотрено. Президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по НАФТА.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.

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