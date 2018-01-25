США и Россия разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения

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ВАШИНГТОН, 25 янв /ПРАЙМ/. США и Россия совместно разработали и предложили Международной морской организации систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море в связи с ростом судоходства в Арктике, сообщила в четверг в заявлении береговая охрана США.

"Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море", - говорится в заявлении.

"Страны совместно разработали и подали в Международную морскую организацию предложение создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания", - говорится в сообщении.

Маршруты находятся в территориальных водах США и России возле берегов Чукотки и Аляски.

"Эти маршруты рекомендованы судам для того, чтобы избегать многочисленных мелей, рифов и островов за пределами маршрутов и сократить возможность травм на море и экологических катастроф. Предложенные двусторонние маршруты будут добровольными для всех местных и международных судовых рейсов", - уточнили в американской береговой охране.

Пока что для маршрутов не планируется дополнительных навигационных обозначений. Также не предусмотрено дополнительных ограничений для рыболовства.

"На протяжении последнего десятилетия и США, и Россия наблюдали постоянный рост судоходной деятельности в Арктике. Береговая охрана США работает с международными партнерами и ведомствами в других странах, разрабатывая совместные предложения по маршрутам судов в общих водных путях", - заявил Майк Соллоси, глава подразделения береговой охраны США, занимающейся навигационными стандартами.