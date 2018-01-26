Медведев проведет совещание о расширении доступа к услугам связи

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание, на котором обсудят меры по расширению доступа к услугам связи в России, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят меры по расширению доступа к услугам связи в Российской Федерации. В совещании примут участие заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, руководители профильных компаний", — говорится в сообщении.