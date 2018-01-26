МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1".

Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody's называется "организационная прочность", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

Агентство отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть.