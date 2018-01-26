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Говорить о завершении рассмотрения ООН заявки РФ по шельфу в Арктике пока рано – источник


МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Рассмотрение комиссией ООН по границам континентального шельфа российской заявки по Арктике продолжается, говорить о завершении работы пока рано, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Очередная сессия комиссии ООН по границам континентального шельфа начинает свою работу в Нью-Йорке 29 января и продлится до 16 марта.

"На этой сессии будет продолжена работа по рассмотрению заявки, говорить о её завершении пока преждевременно. Как было озвучено изначально, эта работа может занять несколько лет", – сказал собеседник агентства.

По его словам, глава Минприроды России Сергей Донской не собирается на предстоящую сессию комиссии ООН.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

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