ОБЗОР: Цены на авиабилеты на дни ЧМ-2018 меняются разнонаправленно - эксперты

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Российские эксперты по просьбе РИА Новости оценили изменения стоимости авиаперелетов между российскими городами и из-за рубежа на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу и выяснили, что цены меняются как в сторону повышения, так и в сторону понижения относительно среднестатистического показателя.

Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский отметил, что пока число бронирований авиабилетов на период проведения чемпионата в города-участники мундиаля небольшое.

"Цены при этом ведут себя по-разному. Например, в декабре, после объявления результатов жеребьевки, билеты в некоторые города, принимающие матчи чемпионата, значительно выросли. Среди них Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Однако в январе, когда ажиотаж после жеребьевки утих, цены по этим направлениям вернулись к ноябрьским", - предоставил свои данные он.

"В январе билеты в некоторые города даже сильно упали в цене по сравнению с ноябрем. Максимальное падение стоимости мы зафиксировали для билетов в Нижний Новгород и Казань", - сказал Хаванский.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

PR-директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Григорий Луговой сообщил, что согласно статистике его компании в среднем произошло подорожание билетов на даты матчей, которое составило 27,6%.

"Однако здесь необходимо сделать два важных комментария. Примерно с последней четверти 2017 года мы видим плавный рост цен на авиабилеты в целом, что рассматривается как положительная тенденция, так как авиабилеты падали в цене в течение последних нескольких лет из-за нестабильной ситуации в российских авиакомпаниях", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что на данный момент Россия является одной из самых дешевых стран с точки зрения авиаперелетов.

Кроме того, Луговой сообщил, что, учитывая ажиотаж на матчи ЧМ 2018, рост стоимости авиабилетов в 27,6% является ожидаемой тенденцией, так как авиакомпании продают авиабилеты сегментами от дешевых к более дорогим, и, судя по всему, самые дешевые сегменты билетов уже выкуплены.

"В любом случае, 27,6% - это, на наш взгляд, нормальная корреляция стоимости билетов. Для примера, в дни объявления дат и мест проведения матчей билеты выросли в цене в десятки раз", - прокомментировал ситуацию он.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Параллельно специалисты сервиса путешествий Туту.ру провели свой анализ изменения цен на билеты в города Чемпионата мира по футболу 2018 на период мундиаля за последние пять месяцев и выяснили, что по некоторым направлениям цены упали.

"В январе билеты по всем направлениям ЧМ-2018 показывают минимальные значения за последние пять месяцев. Например, цены на перелеты из Москвы в Саранск за последний месяц рухнули на 242% (5 349 рублей за билет в одну сторону), в Волгоград — на 193% (3 781 рубль за билет), в Екатеринбург — на 79% (5 020 рублей). Меньше всего за последний месяц снизились цены на перелеты в Москву (учитывалась средняя стоимость перелетов из любой точки мира) — всего на 4,5%", - сообщили в компании.

"Если смотреть на изменения цены за последние пять месяцев, то лидером по снижению стоимости перелета стала Казань. Стоимость билетов сюда упала на 199% (3 678 рубля), на втором месте Волгоград — минус 146%, на третьем Сочи — минус 126% (4 014 рублей). Билеты в российскую столицу потеряли в цене 22%", - приводят цифры эксперты.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Согласно данным momondo.ru, на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году цены на авиабилеты в Россию из других стран в настоящее время подорожали на 4% по сравнению со средней ценой в 2017 году. При этом в некоторые города-организаторы цены на данный момент находятся ниже среднего уровня. Так, в Нижний Новгород и Санкт-Петербург перелеты стоят дешевле на 11% и 12% соответственно.

"Больше всего стоимость возросла на билеты в Ростов-на-Дону (+93,4%), Волгоград (+27,1%) и Казань (+17%). Если же говорить о тройке самых популярных городов России – Москве, Сочи и Санкт-Петербурге – то добраться до столицы пока можно за аналогичные деньги, тогда как два других направления подорожали на 8,9% и 2,7% соответственно", - сообщила представитель международного туристического метапоиска Ирина Рябовол.

При этом она отметила, что если смотреть отдельно по странам отправления, то динамика сильно отличается. "Так, среди интуристов наиболее активно интересовались поездками в Россию жители Германии, США и Дании. Из первых двух стран на время ЧМ-2018 средняя стоимость авиабилета в города России уже выросла на 15,5%, 14% соответственно, а из Дании, напротив, прилететь в города-организаторы стало дешевле на 6,3%", - уточнила эксперт.

Аналитики метапоиска также зафиксировали интенсивный рост авиатарифов в города проведения чемпионата из России. Так, стоимость билетов в Екатеринбург подскочила на 63,3%, в Казань – на 54,4%, в Санкт-Петербург и Волгоград – на 47,3% и 46,7% соответственно.