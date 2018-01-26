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Правительство расширило границы ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае


МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях реализации инвестиционного проекта по строительству деревоперерабатывающего производства в границы ТОР "Комсомольск" включён земельный участок, расположенный на территории Солнечного муниципального района Хабаровского края", - говорится в тексте распоряжения.

Добавляется, что реализация этого инвестиционного проекта позволит создать более 400 рабочих мест, совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 1,86 миллиарда рублей.

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